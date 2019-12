Ley de amnistía no liberará delincuentes indiscriminadamente: Martha Tagle

No es cierto que quienes hayan cometido un delito como robo simple a casa habitación o a celular vaya a liberarse de manera inmediata con la Ley de Amnistía como dicen los diputados del PAN porque solo aplica a delitos federales, y no hay nadie preso por robo simple ni por aborto a nivel federal, señaló Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano y secretaria de la Comisión de Gobernación en Así el Weso.

En entrevista con Karla Santillán y Rocío Jardínez, la diputada Tagle explicó que esta Ley de Amnistía busca beneficiar a quienes se encuentran presos de manera injustificada principalmente por no contar con un medio de defensa, como es el caso de personas en pobreza, integrantes de comunidades indígenas que no hablan español y jóvenes. Agregó que la ley no resuelve el problema de fondo, por lo que se aprobaron los transitorios para que se revisen los tipos penales.

La diputada Martha Tagle también rechazó las declaraciones del PAN, que asegura existe el riesgo de que salgan 300 mil delincuentes de la cárcel. Señaló que se trata de una falsedad en primer lugar porque ni siquiera existe ese número de presos a nivel federal, además que habría qué ver quienes cumplen con los requisitos de ser primodelincuentes, en extrema pobreza y pertenezcan a comunidades indígenas.

"Al final de cuentas será un juez quien valorará si amerita el beneficio, tampoco se va a liberar de manera indiscriminada a delincuentes, es una ley que busca liberar a personas presas de manera injusta", enfatizó.