Test para saber qué tanto cuidas tus finanzas

Comprador inteligente es un concepto que en particular no me parece el más adecuado, sino más bien debería de aplicar el término comprador sensato o inconsciente que en estas fechas toma mayor relevancia por el constante bombardeo comercial navideño.

¿Quieres saber qué tipo de consumidor eres?

Resuelve este sencillo cuestionario con VERDADERO o FALSO para conocer los resultados.

1) En la pasada Navidad no mediste tu gasto y no recuerdas qué regalaste ni cuánto gastaste

2) Ya tienes tu aguinaldo apartado para la ropa, el celular, el videojuego y todo lo que se te atraviese

3) Si no está en rebaja ni importa, de todas maneras compras

4) En esta época te la pasas en plazas comerciales todo el día

5) La manita de gato que necesita tu casa puede esperar un año más

6) Te encanta comprar regalos en estas fechas sin importar lo que cuesten

7) Casi siempre sales de compra pero te decepcionas pues no encuentras algo que te guste

8) Una persona elige el mismo artículo que quieres porque está en oferta y es el último, ¿discutes por él?

9) Aunque sabes que después de la temporada los precios bajan no esperas a comprar porque se acaban las tallas y modelos

Si tuviste más de 6 respuestas verdaderas, cuidado porque eres un consumidor inconsciente con el consabido efecto que provoca en tus finanzas personales, y si en la mayoría respondiste falsos entonces felicidades