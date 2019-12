Confiamos en que AMLO nos haga justicia: Padres de Guardería ABC

Juanita Luna, madre de Jonathan, uno de los menores fallecidos durante el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, aseguró en “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” que aunque el caso sigue abierto se ha administrado políticamente.

Por ello, dijo que de la reunión prevista para mañana con el Presidente López Obrador esperan respuestas, pues sólo buscan justicia penal para los responsables.

Aseguró que no ha podido ver al procurador, ni el expediente y que les han dado largas “como si viviéramos a la vuelta de la esquina”, señala, No obstante dijo que se sienten confiados, pues el Presidente ha mostrado interés y sensibilidad al tema, hay personas que no trabajan ni tienen interés en una investigación que sigue abierta y en la que figuran una larga lista de los nombres de los responsables

Juanita señaló que desde la administración de Enrique Peña Nieto se habló de una reconstrucción de los hechos, sin embargo las autoridades argumentan que no hay recursos para llevarla a cabo, por lo que reiteró su petición de justicia.