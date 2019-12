SOPITAS: En Cuernavaca, Didi ha puesto en marcha el programa piloto

Parecía que las diferencias entre los taxistas y las aplicaciones digitales no se resolverían nunca, sin embargo, parece que los pleitos podrían terminar antes de lo pensado.

En Cuernavaca, Didi ha puesto en marcha un programa piloto para que los transportistas particulares dejen de agarrarse hasta con la maceta y ambas partes puedan trabajar en un ambiente de trabajo equitativo.

Y no, no descubrieron el hilo negro, simplemente levantaron un registro de todos los taxis que circulan en Cuernavaca y los dieron de alta en su sistema para que al momento que los usuarios soliciten un taxi a través de la app, pueda llegar un auto particular o un taxi tradicional, sin que esto signifique sacrificar la seguridad.

Esto permite a los usuarios realizar pagos por sus traslados a través de la aplicación, además de que aumenta el número de unidades disponibles para realizar todo tipo de viajes.

¿El beneficio para los taxistas?

Según ha anunciado DIDI, ningún taxista tendrá que pagar comisión alguna por este servicio, al menos en esta primera etapa, además de que seguirán cobrando con base en lo marcado en el taxímetro y no a través de la aplicación.

Mientras tanto en la Ciudad de México, se ha anunciado que a partir del próximo mes de enero los usuarios de la aplicación Mi Taxi, echada a andar por la Agencia de Innovación Digital, permitirá a los usuarios solicitar un taxi.

Al día de hoy, la aplicación únicamente permite verificar al chofer con las placas del auto, compartir la ubicación o usar el botón de pánico, pero en la nueva actualización se podrán solicitar viajes, con la posibilidad de pagar con tarjeta.

Con estas aplicaciones, tanto choferes como pasajeros, tienen a la mano el botón de emergencia para enlazarse al 911 en caso de cualquier eventualidad, así como reforzar las medidas de seguridad tanto para pasajeros como para taxistas.