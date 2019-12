MIERCOMENDACIONES: Van Morrison

Un estreno de finales del mes de octubre es el nuevo álbum de Van Morrison, Three Chords And The Truth, la recomendación de hoy en “Hora 25”.

"El león de Belfast" es uno de los mejores exponentes musicales de los últimos años con 74 años y 41 álbumes.

El hombre nacido en Belfast, Irlanda del Norte 31 de agosto de 1945 es considerado uno de los más influyentes en la música de su generación.

La elección musical de este álbum tiene su toque político, una crítica a la falta de control sobre el Brexit, y cualquier eje de poder: Nobody In Charge.

Y la última recomendación del día: Does Love Conquer All?

Con esa incógnita melodía Juan Manuel Oria nos invita a escuchar a Van Morrison y el que podría ser considerado el álbum del año Three Chords And The Truth.