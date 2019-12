¿Cómo resignificar lo vivido?

Hay 4 pasos para transitar del caos al orden después de haber vivido una crisis o experiencia traumática.

Elaboración

Integración

Resignificación

Transformación.

¿Cómo es que resignificamos lo vivido?

Encontrarle un sentido (para que vs.porque)

En la cultura occidental nos han enseñado a buscar el por¬ qué de las cosas, ¿por qué sucedió esto o lo otro?, no úni¬camente en fenómenos físicos como: ¿por qué justo ahora se descompuso el elevador? ¿Por qué justo ahora se me ponchó la llanta? ¿Por qué ahora que llevo prisa no arranca mi auto¬ móvil? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué me secuestraron?

De igual forma solemos hacerlo con fenómenos naturales: ¿por qué llovió si no estamos en época de lluvia? ¿Por qué hace frío si es pleno verano?

Y más grave aún, buscamos respuestas muy específicas a situaciones que pertenecen al terreno emo¬ cional cuando en su mayoría, no las hay. Por ejemplo: ¿por qué si estaba tan enamorado de mí, ya no lo está? ¿Por qué se divorció esta pareja si parecía que se amaba tanto?

Quitarnos de la postura de víctima

Mucho más simple es para quienes suelen ver la vida de manera sistémica, sabiendo que las razones no son únicas, sino que “coexisten” varias causas o razones para tal o cual resulta¬do.

En el ejemplo de por qué esta pareja que parecía que tan¬to se amaba, se divorció, seguramente hay varios argumentos y sucesos que se fueron tejiendo a lo largo de su relación; se amaban pero también “no se amaban”, había cosas buenas que disfrutaban, pero también unas no tan buenas; la relación era funcional y no funcional, hasta que el peso y la balanza se fue¬ ron inclinando a ese resultado. Buscar el “y” en vez del “o” es muy útil e implica una postura incluyente.

En el caso de una experiencia traumática que rompe con toda la lógica, en la que ninguna explicación es suficiente, comenzar por cuestionarnos: ¿por qué nos sucedió? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué se nos ocurrió salir de casa justo a esa hora?, nos irán hundiendo más y más hacia un abismo donde sólo cabe el dolor y el reproche.

Sin embargo, podemos dar un salto, que consiste en despe¬ dirnos del porqué de las cosas y empezar a buscar y a enten¬ der el para qué.

Si pensamos en el “para qué” nos tocó vivir esto u lo otro, es decir, si ya sucedió así, ¿para qué tuve que haber vivido esto en mi vida? ¿Qué me aportó? ¿Tuve un aprendizaje importan¬ te? Buscar esas respuestas, que no es cosa fácil, nos pone en la antesala para buscarle un sentido a lo que vivimos.

Éste es el primer paso para el crecimiento postraumático, ya que nos permite cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo trascender a partir de esta experiencia? Si pudiera cambiar mi vida o mi realidad, ¿cómo lo haría? ¿Cómo me visualizo a partir de ahora?

Soltar el mito de la justicia

Teoría de la falsa justicia, o justicia universal, con la que solemos vivir.

Esta teoría hipotéticamente dice que “las cosas malas le pasan a la gente mala” y que a la gente buena sólo le suce¬ den cosas buenas, ya que es merecedora de alegría, felicidad, armonía y bendiciones.

Esto no es cierto, y todos los eventos traumáticos que rompen con cualquier sentido de la lógica más elemental lo demuestran, pues sí, desafortunadamente la vida es incierta y todos estamos expuestos a que nos pueda suceder de todo.

Como decía Amado Nervo: “El cielo es azul, el mar es sala¬ do y la vida es incierta”. Aunado a esto, existe la creencia po¬pular de que las cosas le suceden a los demás y no a nosotros mismos, o sea, “no te pasa, hasta que te pasa”.

Cuestionar tus creencias

Ciertas creencias o pensamientos pueden ocasionar bloqueos para incorporar internamente la experiencia, por lo que debe¬mos trabajarlas a través de intervenciones dirigidas a “decons¬truir” la parte rígida, o bien a indagar qué “discursos internos” fluyen dentro del paciente sobre su vida, su pasado, o bien sobre el evento o el suceso traumático, que de alguna forma impide un sano avance.

Recordemos que las creencias originan nuestros pensa¬mientos, que a su vez originan nuestras emociones, por eso es útil usar recursos para no enredarnos en más pensamientos.

Significados (indagarlos)

El significado tendrá que ver con cambiar la narrativa o la historia final de lo que vivimos, para facilitar el acomodo interior de la misma. Pero primero valdría la pena aclarar lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre una vivencia y una ex¬ periencia?

Punto nodal o núcleo del significado

Llegaremos al punto exacto de lo que el evento significo para ti

Y precisamente llegar al punto nodal es lo que nos da la posibilidad de incorporar la experiencia.

Transformación

Ventana de la vida o de la tolerancia

Nuevo universo o nueva realidad

Cuestionar gente y situaciones que. Nos rodean si están en las órbitas correctas.