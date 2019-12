Las 5 básicas para ser feliz

Rebeca Muñoz, Pionera como Mind Coach. Creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Actualmente es Dir. De Programas de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial. 20 años de experiencia en Recursos Humanos. Experta en temas de: Inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos de objetivos, etc. Autora del libro "Elige Positivo", la fórmula perfecta para alcanzar la felicidad”

La felicidad no es algo constante, lo que NO quiere decir que si no estás feliz, entonces estás triste.

La felicidad es un estado de ánimo y sobre todo es el cúmulo de momentos que nosotros mismos somos capaces de producir y sobre todo ESTAR CONCIENTES de que los estamos viviendo.

Aquí 5 puntos que puedes hacer para producir mayor felicidad en nuestras vidas.

No es la vida o los demás, ERES TU: El juego se llama “Elegir y decidir”. Elegir con conciencia y autonomía de lo que TU quieres te hace ser mucho más autónomo. Tus elecciones son tuyas DE NADIE MAS, las elecciones que hacen los demás son de ELLOS NO TUYAS. Deja de controlar o querer controlar la vida de los demás y empieza por la tuya.

No puedes estar bien para los demás si primero no estás bien contigo mismo: “Como es adentro es afuera”. No puedes ´fingir´ lo que no eres, sientes y piensas. Acéptate, reconócete con lo bueno y lo malo y cambia lo que debas de cambiar con foco a lo que quieres alcanzar. El aceptar no quiere decir que te resignes, quiere decir hacer un punto de inflexión para tener un nuevo destino.

Define el rumbo: si tu no marcas tus objetivos, serás parte de la historia de los objetivos de alguien más. Si no sabes a dónde quieres ir, jamás vas a llegar.

Suma a tu entorno: El que no suma resta, el que no multiplica divide. Buscar el bien común siempre te hará trascender, harás de tu legado un cúmulo de buenas experiencias para ti y para tu entorno. Hoy se trata de sumar y multiplicar. Los que restan y dividen son personas poco evolucionadas.

Supera tus propios límites y salte de tu zona de confort:

No puedes administrar lo que no conoces, por eso entre más te conozcas y decidas hacer una mejor versión de ti mismo, poco a poco irás abonando pequeños momentos a producir tu felicidad.

La magia existe, pero se necesita ACCIONAR. Haz que las cosas sucedan y por eso ELIGE POSITIVO.