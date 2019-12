Libro: Amor

Hanne Ørstavik, escritora noruega. Tras debutar en 1994 con Hakk, varias de sus publicaciones han sido traducidas a más de 18 idiomas. En 2002 recibió el Premio Dobloug de la Academia Sueca. Su novela Kjærlighet publicada en 1997 fue considerada dentro de las 6 mejores publicaciones noruegas de los últimos 25 años en una encuesta realizada por Dagbladet a varios expertos. Su novela ‘Amor’, fue nominada al National Book Award 2018

Libros de Hanne

Hakk (novela) (1994)

Entropi (novela) (1995)

Kjærlighet (novela) (1997)

Like sant som jeg er virkelig (novela) (1999)

Tiden det tar (novela) (2000)

Uke 43 (novela) (2002)

Presten (novela) (2004)

Kallet – novelaen (novela) (2006)

I morgen skal det være åpent for alle (2007)

Der alt er klart (en colaboración con el artista francés Pierre Duba) (2008)

48 rue Defacqz (novela) (2009)

Hyenene (novela) (2011)

Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux (novela) (2013)

På terrassen i mørket (novela) (2014)

De qué va

Hanne explora la incomunicación que separa a una madre con su hijo de ocho años.

Amor, es una novela que habla de ese sentimiento y de una separación inaprensible, ajena a la distancia física, entre una madre soltera y un hijo.

¿De dónde sale la incomunicación? ¿De dónde vienen las dudas, los temores?

La trama: Es la historia de Vibeke, una madre soltera, y de su hijo, Jon. Se acaban de trasladar a una pequeña localidad perdida en el norte de Noruega. Es el día antes del noveno cumpleaños del niño y una feria ambulante ha llegado al pueblo. Mientras la madre se dirige a la biblioteca, Jon recorre las calles vendiendo números de la lotería de su club deportivo. En esa noche fría de invierno, son dos personas que viajan separadas. Ahonda en la relación entre una madre y su hijo, una historia sobre el amor o su ausencia.

¿Por qué escribir esta novela?

Para este libro Hanne partió de un hecho vital muy concreto: la maternidad.

Tenía 25 años cuando tuvo a su primera y única hija.

Para Hanne, tener un hijo puede ser una experiencia que dé mucho miedo.

Una de las cosas que más la inquietaba a ella era cómo hacer entender a esa criatura que la quería.

Con los adultos el medio privilegiado son las palabras, pero con los niños no es igual…

Sobre Amor

Tiene 22 años desde su publicación y continúa siendo leída y analizada en las universidades escandinavas

La novela ha sido traducida a más de 20 idiomas

En la actualidad, Amor está considerado uno de los mejores libros publicados en los 25 años que van desde 1980 al 2005 en Noruega, según el diario Dagbladet.

Ørstavik ha escrito trece novelas, por las que ha recibido numerosos reconocimientos y premios por parte de la crítica y los lectores, entre los que destaca el Brageprisen.

Es una de las escritoras más relevantes y admiradas de la literatura noruega contemporánea.

‘Amor’, nominada al National Book Award 2018

Lo más difícil de ser mamá para Hanne

Cuando tenía 25 años, en 1997, tuvo a su única hija, y era una época en la que estaba muy “absorta en el bebé y pensaba en cómo quería a esa niña y si esa persona sabía que yo la quería como la quería, algo que me obsesionaba”.

Estaba preparada para que ella fuera mi hija y yo fuera su madre, pero no para que emergiera de repente, y de una manera tan violenta, mi propia infancia. Sentí que ella estaba dentro de mi piel y que era tan fácil herirla como herirme. Tenía esas fantasías paranoicas de serial killers… Así que su fragilidad abrió la puerta de mi propia fragilidad. Y ese fue uno de los motivos por los que nunca me atreví a tener más hijos.

Su opinión sobre el amor

Aún no sé qué es. Sigo investigando. Creo que es un gran misterio y me sigo haciendo las mismas preguntas que cuando empecé: ¿Cómo sentimos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si realmente amamos? ¿Cómo puede saber el otro que realmente lo amo? Cuando escribo novelas, creo universos controlados donde investigo lo que me angustia. Creo mundos estilizados, abstractos, para ensayar versiones de la vida. Y sigo buscando.