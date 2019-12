Las víctimas son una deuda de Estado, no de gobierno: Javier Sicilia

Al momento que el presidente López Obrador asume el Ejecutivo de esta nación, hereda la violencia y hereda las víctimas, entonces suman las 30 mil víctimas del gobierno de AMLO más las pasadas, es una deuda de Estado, no de gobierno, aseguró el activista Javier Sicilia en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Sicilia dijo que estamos en el infierno donde han pasado gobiernos panistas, priístas y ahora morenista y seguimos viendo un terrible aumento de la violencia.

Reiteró que pese a que el presidente López Obrador reconoció que estamos viviendo una emergencia nacional, al tomar posesión le dio la espalda a esa agenda que habían trabajado con Gobernación.

Acerca de a figura del presidente, Javier Sicilia aseguró que la ideología de izquierda decidió que AMLO es un hombre de izquierda y no lo es, "es un nacionalista priísta construido con el PRI, populista, no tiene qué ver con la izquierda, tiene programas sociales que se parecen a la izquierda pero no lo es". Y remató: "la izquierda está en la dignidad y este es un gobierno muy indigno".