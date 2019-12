Tips para conseguir el mejor outfit para estas fiestas

Claudia Cándano, editora de Elle México, nos da unos consejos para brillar en la cena navideña



Do: Añade un poco de brillo

Lo que más nos gusta de esta época es que está permitido llevar un poco de brillo en nuestro outfit, ya sea con unas botas glittery, un accesorios ultra shiny o incluso una falda con textura metalizada.

Don’t: Brillo en exceso

Aunque tu fiesta sea por la noche, no quiere decir que tengas que forrarte de brillo como un regalo andante. Elige solo una pieza statement y combínala con básicos.

Do: Se vale estrenar

Es una noche especial, así que se vale comprar unos nuevos zapatos o un vestido cool para obtener un look de impacto.

Don’t: No compres algo que no vaya con tu estilo

Tal vez sea de la nueva temporada, tal vez tu modelo favorita lo tiene, o lo viste una pasarela… pero si no estás cómoda y definitivamente no va con tu estilo entonces no te disfraces de alguien que no eres.

Do: Comodidad ante todo

No es que tengas que usar yoga pants, sólo asegúrate de sentirte cómoda; recuerda que vas a cenar, a bailar y a divertirte por horas.

Don’t: No uses la misma ropa de siempre

Recuerda que vas a posar para decenas de fotos y selfies, esfuérzate un poco para lucir diferente.

Do: Todo está en los detalles

Un collar statement, unos parches para adornar tu blazer, un pussy bow para complementar tu camisa… los detalles son el secreto del éxito.

Don’t: No te sobre produzcas

Evita abusar del maquillaje, de las transparencias, de los escotes o de los accesorios. Existen otras técnicas para ser el centro de atención sin tener que lucir vulgar.

Do: Apuesta por las capas

El clima puede ser tu peor enemigo, porque aunque al exterior puede hacer frío, los interiores suelen ser siempre cálidos. El uso de carpas ligeras de prendas de convertirá en tu arma secreta.

Don’t: No vayas a los extremos

Las fiestas decembrinas en la Ciudad de México suelen ser frescas, más no heladas. Intenta no abusar de los accesorios y prendas para el frío, o vestirte como si fueras a la playa

Do: Usa zapatos cómodos

Piensa que pasarás más de 4 o 5 horas con ellos, así que apuesta por un par de zapatos statement con los que tus pies no tengan que sufrir y tú te sientas dispuesta a brincar y bailar todo lo que quieras.

Don’t: No límites a tus pies

Los zapatos incómodos pueden ser tu peor pesadilla. Si compraste un par nuevo, asegúrate de usarlos días antes para notar si necesitan algún ajuste o si de plano no son una buena opción.

Do: Prueba una gama cromática inesperada

Sal de tu zona de confort y combina colores que no sueles usar en un día común. Lo mismo aplica con los estampados.

Don’t: No abuses del tema

Si, sabemos que el color rojo es el tono de la Navidad, pero eso no quiere decir que tengas que disfrazarte de Mrs. Claus y enfundarte en un outfit total red.