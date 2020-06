Cero tolerancia para quien ande en la calle

Por: Redacción W Radio

Reitera el gobernador de Jalisco que las actividades económicas que generen aglomeraciones no pueden reactivarse, como los corredores turísticos y plazas comerciales, asimismo recalcó que antes del 15 junio no pueden abrir ni gimnasios ni balnearios, y habrá cero tolerancia para la gente que esté en la calle paseando: "Algo para lo que no va a haber tolerancia es para que la gente se esté paseando en la calle, porque una cosa es que regresemos poco a poco a que la gente tenga la oportunidad de trabajar en eso estamos comprometidos, y lo estamos haciendo y otra cosa es que la gente salga a vacacionar, o pasear como si nada, NO podrá haber gente ni en las plaza públicas, ni en los parques no puede haber gente en las unidades deportivas, tenemos que entender que va en serio". Además entregarán a los presidentes municipales información de colonias con más altos riesgos de contagio.

Tras reportarse las cifras más altas de contagios y fallecimientos por la pandemia de Covid-19 en un sólo día, el gobernador Enrique Alfaro y el equipo de salud analizaron la situación ante la salida masiva de personas en los dos días de reactivación por lo que recordó que esos 322 contagios y 16 decesos son los más altos en la entidad y son producto del relajamiento de las medidas de aislamiento hace 15 días: "Que implica esta etapa de reactivación gradual de nuestra economía no es salir a la calle como si nada. Las escenas que vimos ayer de gente haciendo ejercicio y aerobics en un parque público, de gente llevando a sus niños y a los abuelitos a pasear al mercado a comprar cosas no son las que necesitamos". Dijo que se está a tiempo de corregir esta situación y pidió de nuevo a los ciudadanos a ser responsables y quedarse en casa si no es necesario salir ya que los riesgos se incrementan con más gente en las calles.