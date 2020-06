Confirman brote de COVID en la maternidad López Mateos

Por: Redacción W Radio y Giselle Soriano

El secretario de salud en Jalisco Fernando Petersen confirmó un brote de casos Covid19 en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos con 21 casos entre médicos, enfermeras y 3 bebés: "Hasta el momento se han confirmado 21 casos de los cuales 18 presentan síntomas leves y estables, hay 6 médicos, 10 enfermeras, un biólogo, un técnico de archivo y 3 recién nacidos 2 de ellos estables y sin síntomas asociados al Covid y uno de ellos grave debido a condiciones propias de su nacimiento". El primer caso surgió el 19 de mayo en un trabajador de la salud del área de tococirugía por prueba PCR en una unidad del ISSSTE, al momento esperan los resultados de 106 pruebas realizadas.

Familiares tienen poca información

Herméticos es como han calificado los familiares al personal médico del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, esto debido a que no dan información sobre lo que ocurre dentro de las instalaciones, tal como lo señaló Rogelio Mora y Beatriz López: -“Nada, nomás están dejando pasar a la gente y no sé qué les puedan decir que los niños están resguardados y que por eso no están viéndolos ahorita, no les permiten el paso nada más un poco de información ahí, pero no les dicen realmente cuánto son los casos, si realmente están infectados todos los niños, si nomás es uno… o sea hay incertidumbre de lo que está pasando realmente”.

-“En realidad no dicen nada, incluso de la salud de nuestra niña, de una bebé, no nos dicen nada, simplemente que está estable, pero en sí no, no nos dicen bien los informes”.

Para quienes tienen un familiar en la maternidad López Mateos, como es el caso de Martha Reyes, mencionan que a muchos niños los tienen aislados y tal vez no es necesario: Están reteniendo muchos niños igual y no sabemos qué onda con los niños porque hasta el otro día también supe de un niño que lo tenían arrejolado nomás porque traía gripita, y ya para ellos todos traen el Covid y la verdad no sabemos qué hacer y pues queremos ayuda”. Por lo que piden esclarezcan las dudas a los familiares para que se encuentren tranquilos de que no todos tienen Covid-19.