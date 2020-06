Todos los alumnos tendrán calificaciones, aunque el 2% no fue localizado

Por: Víctor Ramírez

Del millón 721 mil estudiantes de Jalisco, poco más del 2% no pudieron ser localizados por sus maestros durante la etapa de aislamiento ya que por diversas causas no lograron acceder a las tecnologías para conectarse a las plataformas digitales y eso no será problema para evaluarlos ya que se tienen los datos de los dos periodos presenciales señaló el secretario de Educación, Juan Carlos Flores: “Si por alguna razón un alumno no está localizable, también se le contemplan sus dos primeras evaluaciones para que no resulte perjudicado. En pocas palabras no se va a regalar calificación, pero tampoco se van a poner obstáculos para que los alumnos sean promovidos a los siguientes niveles”. Lo mismo sucederá con los que no entregaron trabajos en estos dos meses de aislamiento pero eso no descarta que no habrá reprobados.