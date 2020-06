Comerciantes esperan comenzar a recuperarse

Por: Giselle Soriano

Comerciantes esperan más ventas con la reapertura de negocios no esenciales que ya cuentan con su distintivo para mantener su operación, y la higiene se ha convertido en una prioridad comentó Aurora y Erick ambos comerciantes: "Bueno hay más posibilidad de que se recupere la venta, a lo mejor no igual que antes porque mucha gente se ha quedado sin empleo pero por lo menos que salga para la renta y comer". -"Tener tapete, gel antibacterial y más que nada estar sanitizando todo el tiempo, lo que se ocupe lo tenemos que limpiar para que no haya riesgo de contagio".Algunos negocios no esenciales permitidos por el gobierno son: relojerías, zapaterías, librerías entre otros, pero hay algunos como las tiendas departamentales que aun no están indicadas para abrir en la fase 0 y ya abrieron sus puertas como se apreció en el Liverpool del centro tapatío.

Otros ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara como Héctor e Ismael comentaron que sería mejor la reapertura de todos, mientras que no se dejen de lado las medidas de higiene, y no faltan las opiniones incrédulas referente a la pandemia: "Ahorita ya abrieron muchos negocios, pero la gente hay unos con cubrebocas y otros sin cubrebocas, puede que haya más contagio con esto".

-"Ojalá abrierán todos, no tenemos por qué caer en un bicho que no existe, bueno sí existe pero no hace nada es puro cuento lo magnificaron la actividad debe volver a la normalidad, las escuelas deben estar abiertas, negocios, la gente debe andar caminando, los montes tienen que ser caminados los parques también, todo lo que dice el gobierno hay que hacerlo al revés". En las calles del centro de Guadalajara sí es visible el aumento de personas y algunos sin cubrebocas.

Por su parte Jaír y Francisco ven con buenos ojos el que se abran poco a poco los negocios no esenciales, comentaron ambos ciudadanos de Guadalajara: "Es bueno que más negocios no esenciales estén abiertos porque la economía se está yendo a los suelos, ya es mucho tiempo 2,3 meses que no está circulando el dinero".

-"Hay que activar la economía de aquí de Jalisco, primeramente, cuando ya hay familias afectadas lo primordial es que abran esenciales, después los no esenciales pero dentro de los no esenciales hay bastantes abiertos que no deberían". compartieron.