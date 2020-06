Abren guarderías con doble vigilancia

Por: Giselle Soriano

De manera constante es la supervisión de las autoridades a estancias infantiles o guarderías, para evitar la propagación del Covid19, señaló Karen Ruelas, empleada de la estancia infantil "La abejita" : “De hecho están muy fuertes las supervisiones de salubridad y aparte la otra supervisión donde nos otorgaron el holograma, son diferentes las supervisiones, no es la misma. Una es de salubridad la otra es de los chicos que andan supervisando lo del holograma para poder aperturar el lunes”. Asimismo reiteró que es primordial enseñar a los niños la importancia de la higiene en esta época de pandemia.

Uso de cubrebocas, gel antibacterial y el uso constante de lavado de manos son algunas de las medidas que utilizan las guardarías para evitar la propagación del Covid19, al momento que ingresan los infantes, explicó Karen Ruelas, empleada de la guardería en Guadalajara: "Tienen que ingresar el niño y el papá con cubrebocas, después pasan aquí y se hace un filtro, un lavado de manos, tienen que lavarse las manos para poder llegar al filtro dónde vamos a recibir al pequeño, ahí se aplica gel antibacterial, tomamos la temperatura del niño, del papá también, porque pues él también está ahí en filtro y se le hace una serie de preguntas como si pasó bien la noche, algún enfermo en casa referente ahorita a lo del COVID o cosas así y checamos que el niño no traiga pertenencias de casa, tienen que ingresar". Además comentó que la limpieza en estos lugares es fundamental así como explicar a los niños el uso del cubrebocas.

Los padres de familia comentan que son varios los cuidados que llevan y tienen con sus hijos al llevarlos a las guarderías para evitar que se contagien de coronavirus, mencionó Isaac Flores, padre de familia en Guadalajara: “Sí yo los llevó a la guardería y con su cubrebocas o gel antibacterial toallitas húmedas los tapetes sanitizados y me lavo las manos y todo eso, me lo piden en la guardería, por higiene mía y por la de mis hijos y por la de todos". Además señaló que la guardería les pide que los niños no asistan con objetos personales y acudan aseados así como con ropa limpia.