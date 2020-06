El baratillo y tianguis de Polanco revisados este fin

Por: Víctor Ramírez

Este fin de semana las autoridades municipales de Guadalajara realizaron un operativo en el Tianguis de El Baratillo y Polanco para orientar a los comerciantes sobre quienes sí podían vender y quienes no, además a los consumidores se verificó que llevaran cubrebocas y sólo asistiera uno entre otros aspectos, señaló Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Cómbate a la Desigualdad: “Y colocar ocho filtros de accesos en el Tianguis del Baratillo y en el tianguis de Polanco con dos tareas fundamentales: una, seguirle pidiendo a nuestros amigos que no venden productos esenciales a que se queden en casa. El otro motivo principal es que las personas que lleguen vengan con su cubrebocas , poderles otorgar gel antibacterial, tomarles la temperatura y hacerlas la misma recomendación, que sólo venga una sola persona que no es tiempo todavía de estar paseando en los tianguis”. El funcionario recordó que aún se está en la Fase Cero del plan de reactivación económica y aún se preparan diversas acciones para reducir los riesgos de contagios de Covid-19.

A los que no pueden vender aun les entregan vales de despensa

A todo comerciante de tianguis que se le detecta que se instala y no vende productos esenciales se les solicita que regresen a sus hogares y ante la necesidad de llevar alimentos a sus hogares se les otorga un vale para cambiarlo por una despensa, señaló Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en Guadalajara: "Como una estrategia también para la mitigación del impacto económico y alimentario que se ha estado comentando con las familias que comerciaban productos no esenciales, decidimos traer aquí al sitio vales para que puedan asistir al DIF que está aquí cerca a cambiarlos por una despensa para seguir apoyando a las familias tapatías". De esta forma se reducen escenarios de contagios masivos de Covid-19 en el municipio y el regreso a la normalidad en general no se retrasa más.