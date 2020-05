Recomiendan alargar fase 0 15 días más

Por: Giselle Soriano

Con motivo de una reactivación correcta y segura de la economía jalisciense, la mesa de salud del gobierno del estado y Universidad de Guadalajara recomendó que la fase 0 se extienda hasta el 15 de junio y los negocios que no respetaron esta fase se mantengan cerrados, explicó el secretario de Salud , Fernando Petersen Aranguren: "Esta recomendación que hace esta mesa es para que se ajuste el plan de reactivación económica a fin de poder verdaderamente reducir riesgos para todos, también es una invitación a los jaliscienses para que comprendamos que la fase 0 debe permitirnos a todos adaptarnos a una nueva realidad, que el proceso debe ser gradual con la finalidad de mantenernos seguros". Ademas se recomendó que el porcentaje de camas ocupadas se recorra hasta un 40% , mientras que en casos activos se mantenga en verde hasta llegar a 800, así como bajar la tasa de positividad a un 35% y la tasa de mortalidad disminuya a un 8% .

Es importante que los empresarios que cumplieron con los protocolos de fase 0 puedan comenzar a trabajar, explicó el rector de la Universidad de Guadalajara , Ricardo Villanueva: "Pero deben de aislar a todos los que han roto la norma y los que no debían estar, o sea lo que hoy la mesa dice es que aun llegando al 100% de los distintivos es manejable esta situación, pero los que no están permitiendo que eso suceda es el 22% de la ciudadanía que se salió a actividades innecesarias". Además comentó que los giros que están operando y no forman parte de la fase 0, son quienes están poniendo en riesgo la salud , por lo que se está exigiendo que se respete la estrategia de la reactivación económica.