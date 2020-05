Gobernadores cierran filas contra semáforo rojo de Gatell

Por: Víctor Ramírez

Los gobernadores de los estados de Colima, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Michoacán cierran filas en contra del semáforo rojo de la pandemia de Covid-19 anunciado por el Gobierno Federal y reclaman al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell que no les haya consultado de difundirlo antes, tal como lo prometió, señaló el mandatario Michoacán, Silvano Aureoles: "Y sin tomar en consideración la realidad de cada uno de ellos, sin embargo se traslada toda la responsabilidad, de lo atención y contención del COVID19 a los estados y municipios, por lo anterior los 7 estados y representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados por el contrario pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos". Mientras que el de Colima, Ignacio Peralta dijo que no descartan que más mandatarios se sumen a esta inquietud que manifiestan ellos y están inconformes con la manera en la que se lleva la política de salud federal que pudiera tener tintes políticos.