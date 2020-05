Buscan con trabajo comunitario liberar a presos con delitos menores

Por: Luis Antonio Ruiz

El diputado de Movimiento Ciudadano Javier Romo Mendoza presenta iniciativa que tiene que ver con la ley del trabajo comunitario de Jalisco, esto con el objetivo de que aquellos que estén en las cárceles con delitos no graves puedan pagar con trabajo comunitario siempre y cuando no represente un peligro para la sociedad detalla el legislador: "Una constante problemática de las cárceles de nuestro país en nuestro estado es su sobrepoblación. La atención y el presupuesto se ven mermados por el alto número de reos que lo individual le cuestan al Estado alrededor de $400 diarios cada uno. Muchas de las personas que habitan las cárceles están ahí por un delito de bajo impacto, personas que no cometan delitos de manera ordinaria y que su error fue circunstancial. Riñas con lesiones simples, amenazas, daño al patrimonio urbano son algunos ejemplos. Unas de las soluciones que han encontrado algunos países es la práctica de la justicia restaurativa a través del trabajo comunitario". Para esta propuesta se buscará crear un consejo estatal de trabajo comunitario.