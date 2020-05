Gente desconoce nueva ubicación de vendedores de pitayas

Por: Giselle Soriano

Este año los vendedores de pitayas cambiaron la sede de venta de la plaza de las 9 esquinas al parque Mexicaltzingo en Guadalajara y aunque el lugar es más grande, aseguran que muchas personas aún no saben dónde se encuentran, comentaron Emilia y Verónica ambas vendedoras de este producto originario de Amacueca Jalisco: "Queremos gente queremos que nos llegue gente porque las pitayas son bien peleadas la gente viene mucho y ahora con el cambio de las 9 esquinas aquí, mucha gente anda perdida nos busca y no nos halla será por la pandemia ahí está solo, mucha gente no sabe que estamos en el parque de Mexicaltzingo".

Por lo que realizaron una invitación a todas las personas para que acudan al parque Mexicaltzingo a comprar pitayas las cuales cuestan desde 3 pesos hasta 10 pesos cada una.