Aparece diputada de Morena, le quitan comisiones

Por: Luis Antonio Ruiz

La diputada morenista María Patricia Meza Nuñez, luego de votar a favor del crédito del gobierno del estado y que haya sido rechazada por su bancada por esta decisión reitera que no saldrá de partido y que será la dirigencia de su partido quien tome la decisión: “Quiero reiterarles lo siguiente: refrendo mi militancia a mi partido Morena, donde hasta el día de hoy he sido y seguiré siendo Morena. El partido Morena, es el único ente que puede sancionarme y desconocerme como pare integral de sus filas, por ello me pongo al escrutinio de mi partido y sus órganos. En realidad he recibido mensajes agresivos y más allá a mi persona y a mi familia, no voy a aceptar eso. Demandaré ante las autoridades todas esas agresiones de quien vengan". Además señaló la diputada que ha recibido amenazas y que interpondrá una denuncia ante la fiscalía.

Le quitan comisiones

Le quitan a la diputada de Morena María Patricia Meza Nuñez del Congreso de Jalisco las comisiones en las que estaba asignada por su coordinadora de su partido Erika Pérez García y no descarta que sea por intereses políticos de sus compañeros de su bancada: "Vocalías, mi secretaría, -¿le dieron otras?, - sí, cualquiera son buenas, me cambiaron las vocalías sí todas son buenas pero yo tenías las que correspondían a mí profesión de enfermera, la de cultura y (...)". Será la dirigencia nacional de Morena quien tomó la decisión si es o no expulsada de su partido.