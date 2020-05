Artesanos y comerciantes de Tonalá se manifiestan

Por: Antonio Neri

Este jueves al menos unos 150 comerciantes y artesanos del tianguis de Tonalá se manifestaron para pedir que los dejen trabajar. Los inconformes bloquearon las avenidas Tonaltecas y Tonalá para señalar que la autoridad municipal no les permite instalarse por el COVID -19. Uno de los afectados explicó: “Necesitamos ya el trabajo porque el dinero ya se acabó y el gobierno de estado y de aquí de Tonalá con el alcalde Juan Antonio González no nos da respuesta ya fuimos a presidencia hemos llevado los papeles nos han pedido como no tiene la idea hasta cartas de recomendación para que nos reactive el tianguis pero la organización de ellos es de que no nos dejan trabajar”. Los artesanos señalan que con las despensas no es suficiente para poder seguir sobreviviendo. Ante la nula respuesta que han tenido de las autoridades los comerciantes y artesanos del tianguis de a Tonalá, advierten que el próximo domingo volverán a manifestarse para que los dejen trabajar porque ya tienen problemas para pagar sus alimentos. Uno de los afectados explicó: "No ha habido respuesta lo único que nos dijeron es que tenían 50 despensas para el que las quisiera esa fue lo que nos dijeron y no nos van a atender estamos conscientes de que existe el COVID-19 pero también ya tenemos hambre ya queremos trabajar otros tianguis de la Zona Metropolitana ya están trabajando y este es un tianguis artesanal y nos cansamos de puras negativas”. Los inconformes indican que ya se quedaron sin dinero para afrontar los pagos de los servicios básicos.