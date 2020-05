Entregarán 8 mil pesos a artistas y comunidad cultural

Por: Víctor Ramírez

Un apoyo de 8 mil pesos será entregado a 2 mil 500 integrantes de la comunidad cultural y artística de Jalisco ante la falta de ingresos y actividades por el tema de la pandemia de Covid-19 y que requirió de recursos de todas las áreas, en este caso se cancelaron algunas actividades, señaló el gobernador Enrique Alfaro: “Hay una serie de eventos y de proyectos que estaban presupuestados y que simplemente no se van a poder hacer, entonces tuvimos que hacer estos recortes en un ejercicio, más que de recorte, yo diría de reprogramación del gasto. ¿Qué es lo que es posible ejercer? Por qué de qué nos sirve tener una bolsa de presupuesto de cultura que no vamos a poder usar porque las restricciones de la emergencia no nos lo permiten. Entonces creo que es muy importante primero dejar el mensaje claro de que no estamos pensando retroceder en la agenda cultural de Jalisco”. Con este apoyo de 20 millones de pesos refrenda de nuevo su compromiso con la cultura y las artes, lo cual ha hecho desde su paso por Tlajomulco como presidente.