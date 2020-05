Defenderá recursos destinados a erradicar violencia de género

Por: Luis Antonio Ruiz

Descarta la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que se vayan a disminuir los recursos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el país, y que se reunirá en los próximos días con el secretario de hacienda: “Voy a estar en una reunión con el secretario de Hacienda para manifestarle que dentro de los Derechos Humanos está ya en el catálogo, y como ustedes vieron la publicación que hicimos en relación a los recortes, no hay manera de que se recorte dentro de los derechos humanos el presupuesto, precisamente por ser una de las prioridades del presidente de la República. En este sentido Derechos Humanos de las mujeres, la violencia en contra de las mujeres, por supuesto que es un derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia”. Además resaltó que están capacitando al personal operativo del 911 para atender y orientar a mujeres violentadas en país. Asimismo reconoce la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que uno de los pendientes y que no han podido disminuir en el país son los homicidios como los feminicidios pero que ya trabajan para combatir este problema, el estado de Guanajuato es donde se registran más Homicidios: “Puesto que en los homicidios de mujeres también están presentes. Quiero hacer una diferencia muy puntual, una cosa es el homicidio y otra cosa es el feminicidio y sí ha habido muchos homicidios de mujeres efectivamente por razones de violencia del propio crimen organizado o no, pero el tipo de feminicidio, es un tipo distinto, es un tipo que se da por el hecho de ser una mujer. No es un homicidio, no es una privación de la vida de la mujer como pudiera ser motivo de un robo, de un asalto o del crimen. Esto es un asunto de la mayor intimidad de su casa, de su pareja de su cónyuge, de su concubinario, de su novio o de alguna persona que esté precisamente a acosando y llevando a cabo este verdaderamente horrendo feminicidio por razón de que es mujer”. Durante la conferencia de la secretaria de gobernación no mencionó a Jalisco en tema de seguridad.

Más recursos piden desde la cámara baja

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la cámara de diputados Verónica Juárez Piña exige a la presidencia de la república políticas públicas con perspectiva de género y más presupuesto y medidas de atención a víctimas con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres, ademas reprobó la campaña "Cuenta hasta 10" que el gobierno de México sacó estos días: “La campaña contra la violencia de género, que ni es campaña ni es contra la violencia de género denominada “Cuenta Hasta Diez” es el resultado de la invisibilización de la violencia contra las mujeres promovida por el presidente y presenta estereotipos que revisan a las mujeres, al ponerlas como agresoras no reconocerla como víctimas. Nuevamente mantienen la impunidad a los criminales, no proporciona ni herramientas, ni información para que las mujeres puedan protegerse. Es una campaña que avala las mentiras señaladas por el presidente y minimiza el problema diciendo que todo es cuestión de mantener la paciencia y contar hasta diez”. La diputada exhorta a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa Ávalos, seriedad en su trabajo y profesionalismo en sus decisiones.