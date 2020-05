Persiste problema de falta de pago a maestros federales en Jalisco

Por: Redacción W Radio

Desde hace un año o más 3mil 220 maestros federales, además de directivos, supervisores y personal administrativo no han recibido su pago, denuncian que llevan meses con esta problemática, y siguen impartiendo clases aunque no reciben su quincena, Adrián Delgado Silva. Secretario de Comunicación del SNTE16 señala que no tienen respuesta de la SEP, solo conocen que la falta de pago de su salario es por errores administrativos: "La mayoría son los rechazos que FONE emite a Secretaría, Secretaría siendo el patrón inmediato de los trabajadores es quien tiene que gestionar, a partir de la nómina educativa el pago de todos los trabajadores, pero SEP manda la orden y FONE lo rechaza por distintos motivos, por no tener indicativo de pago en sus nombramientos, porque no cuenta con nombramientos, inconsistencias en percepciones y deducciones y así muchas justificaciones". Los maestros que no han recibido su pago desde hace 6 meses o un año laboran en escuelas de diferentes niveles: preescolar, primarias, secundarias y preparatorias, y siguen impartiendo clases en línea como lo indica la SEJ por la crisis sanitaria.

Testimonio maestra afecatada

De los más de 3 mil 200 docentes en Jalisco que no se les ha pagado, algunos desde enero no reciben su quincena, comentan que no han recibido ningún pago del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo como esta maestra que prefiere guardar su identidad por temor a represalias: "A mí en lo personal me deben desde la primer quincena de enero, y hasta la fecha no he recibido ningún salario, cabe mencionar que yo soy foránea tengo que trabajar en otra institución fuera de dónde resido los gastos son demandantes y hasta la fecha no he tenido ningún ingreso de pago de Secretaría ni de FONE". Por su parte la Secretaría de Educación Jalisco no es responsable de esta falta de pago, a maestros federales, más bien la labor que realiza es de gestionar ante la federación.

A los maestros que se les debe su sueldo desde el 2018 ya no se les podrá pagar su salario retroactivo porque de acuerdo a la ley solo puede pasar un año de atraso, situación totalmente injusta para los docentes federales que no se les ha pagado su salario, comenta Adrián Delgado Silva. Secretario de Comunicación del SNTE16: "Hay casos desde el 2018 pero estos casos por la misma ley no obliga a pagar al trabajador después de un año de la deuda, según lo que les están contestando en algunos correos, hoy recibí un correo de un compañero muy preocupado porque ya le dijeron que su pago ya venció y establece muy claro la ley que solo tiene un año el trabajador". Por ahora no realizarán manifestaciones en calle por la contingencia sanitaria, el reclamo lo hacen vía redes sociales, y en medios de comunicación.