Morena iniciará campaña política contra deuda de 6 mil 200 mdp

Por: Víctor Ramírez y Giselle Soriano

El dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez asegura que el crédito de 6 mil 200 millones de pesos tiene todo menos sustento legal, moral, económico, ni sanitario y cuestionó para qué servirá ya que a la fecha no se sabe en qué se destinarán por lo que iniciarán una campaña en contra de este hecho, aunque no impugnarán: “Los integrantes de MORENA, iniciaremos una campaña política de rechazo a este endeudamiento. Consideramos traidores a todos los diputados que fueron tapete de los intereses de quien despacha en palacio de gobierno, que quede claro, todo ha sido una farsa para cumplir los caprichos del gobernador que quiere disponer a su arbitrio de recursos en el año 2020 y en el año 2021 sin duda con fines puramente políticos y corruptos”. Además desconoció la mesa técnica ampliada del plan de reactivación económica ya que según él no representó a la sociedad.

Desconocen a diputada de Morena que votó a favor de la deuda

La bancada de Morena en el estado de Jalisco , anunció abiertamente que desconoce a la diputada Patricia Meza, tras haber votado el viernes a favor del endeudamiento de 6 mil 200 mdp, comentó la coordinadora de la fracción parlamentaria, Erika Pérez: "Nos extraña, nos sorprende la decisión tomada por la diputada Patricia Meza, pues el pasado viernes 22 de mayo, estuvo presente en las cotidianas previas que tenemos en el grupo parlamentario, donde los diputados y diputadas que estuvimos hablamos tajantemente de nuestra postura ante el Mega endeudamiento de parte del gobernador, donde todos dijimos y todas nuestras posturas en contra, no puede seguir sangrando el bolsillo de las y los jaliscienses”. Desconocen por qué votó la diputada de esa manera, ya que en las previas no mencionó nada al respecto. Por ello Morena solicitará a la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, una nueva distribución de las comisiones de la diputada Patricia Meza por no seguir los principios de la 4T,comentó Erika Pérez: "Vamos a presentar un escrito yo lo voy a hacer formal con los compañeros coordinadores para hacer un reajuste, un reacomodo en las comisiones porque obviamente tiene que tener ella también tres comisiones y así lo marca la Ley Orgánica, entonces nada más es un reacomodo en las comisiones". La diputada Patricia Meza actualmente se encuentra en diferentes comisiones como : vocal de salud, secretaria en educación y vocal en participación ciudadana, aunque desde el viernes día de la aprobación del crédito no se ha aparecido ni atendido a medios de comunicación.

Hoy en congruencia, solidaridad y apoyo, me sumo a la reactivación de la economía en Jalisco, para que se incentive la generación de empleo para los Tlaquepaquenses, además de atender la petición de mis compañeros Presidentes Municipales, seguiré trabajando por todas y todos. pic.twitter.com/2ay5W2zd0v — Dip Patricia Meza Núñez (@DipPatriciaM) May 23, 2020

Hasta el momento, no se ha recibido ninguna solicitud para incorporarse a la bancada de Movimiento Ciudadano por parte de la diputada de Morena Patricia Meza, ya que el día que se votó el crédito la diputada Meza se cambió de lugar, se fue con los de MC, señaló el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Salvador Caro: “Al contrario el planteamiento de ella siempre ha sido firme. Ella es una diputada de Morena que quiere que sus presidentes municipales tengan recursos. Nosotros vemos con mucha tristeza se está desmoronando la bancada de Morena, desde el inicio de la administración que tenga problemas de operatividad, de organización, de unidad quisiéramos que pudieran tener más armonía para ser pues funcionales, ¿verdad?”. Además el diputado Salvador Caro, mencionó que no se puede desconocer unilateralmente ya que es un ejercicio que debe de pasar por los órganos internos y las comisiones de honor y justicia.