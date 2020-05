Entregan primeros distintivos para que abran el lunes

Por: Víctor Ramírez

Este lunes el gobernador Enrique Alfaro entregó los primeros tres distintivos de las 55 mil solicitudes hechas por dueños de negocios no esenciales para poder abrir sus establecimiento a partir del 1 de junio una vez cumplidos todos los protocolos de sanidad y compromisos: “Con la colocación de los distintivos que establecen que negocios con medidas económicas han acreditado ya todos sus negocios y están listos para empezar a operar ya a partir del 1 de junio. Este es el distintivo para que lo conozcan. Hoy vamos a entregar el primero, bueno aquí tengo el folio 02, porque el primero lo vamos a ir a pegar ahorita en un comercio de aquí de Guadalajara y por supuesto este distintivo lo que establece es que este negocios ha hecho todos sus procesos y está listo para iniciar operaciones. Tenemos dos modalidades para poder acreditar los protocoles de sanidad e higiene. Uno a través de la plataforma que ya hemos expuesto con anticipación y dos, a través del trabajo físico que están haciendo los gobiernos municipales”. A la fecha van 35 mil registros en las plataformas y 20 mil de manera presencia, del total ya más de 20 mil se verificaron y en cuanto se aprueben se comenzarán a entregar los distintivos en cada uno de los municipios y sean las autoridades municipales las que concluyan el proceso.

Estética en Guadalajara primer negocio en recibir el distintivo

A una semana de poder operar aquellos negocios no esenciales por la pandemia de Covid-19, una estética ubicada en la calle de Garibaldi y Circunvalación fue la primera en recibir el distintivo ya que cumplieron con todos los requisitos pero será escalonado y con salarios reducidos para sus 35 trabajadores ya que no tienen ingresos, señaló Sandra, una de las dueñas: “Tenemos 35 empleados y contamos con tres sucursales. el primer mes logramos los sueldos en un 100% y el segundo mes de mayo ya bajamos los sueldos en un 50 por ciento. También tenemos mamás que apoyamos en lo que pudimos y este y ahorita, pues el proceso también sería tunar porque pues no vamos a poder tener la misma capacidad para seguir los protocolos”. Ahí el gobernador Enrique Alfaro reiteró que los trámites son personales y gratuitos, pidió a los ciudadanos no dejarse engañar o timar ya que no hay gestores.