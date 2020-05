Riña en Puente Grande deja 7 muertos

Por: Antonio Neri

Una agresión entre internos del Penal Estatal de Puente Grande dejó saldo de siete reos muertos y nueve lesionados en Jalisco.

Los hechos ocurrieron dentro del reclusorio de sentenciados ubicado dentro del complejo carcelario situado en la carretera libre a Zapotlanejo a la altura del kilómetro 17.5 en el municipio de Tonalá.

Fue aproximadamente a las 13:30 horas de este viernes 22 de mayo cuando se decretó alerta máxima al escucharse disparos dentro del centro penitenciario luego de que un grupo de los convictos aprovechó que terminaba un juego de béisbol entre equipos de la misma población carcelaria, cuando incursionaron a uno de los dormitorios para agredir a otros convictos utilizando dos armas de fuego y un artefacto explosivo de fabricación casera realizando al menos nueve disparos.

Esto provocó una gresca, en donde custodios del mismo centro intervinieron inclusive el propio director general de los centros carcelarios en Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, informó que escuchó al menos seis o siete detonaciones y junto con sus escoltas detuvieron a cinco de los agresores mientras que siete de los internos murieron.

Ademas se informó que hubo nueve heridos por golpes entre ellos tres celadores, quienes fueron atendidos por los médicos del propio centro y enviados a un puesto de socorros de la Cruz Verde de Tonalá: “Todavía alcancé a ser testigo del último disparo y quiero señalar que nunca hubo un intento de motín, no existió en su inicio ni siquiera una riña entre internos, no tuvimos ni un vidrio roto, o daño al interior del centro de sentenciados". dijo Pérez Juárez.

Agregó en conferencia de prensa que se reforzó la seguridad e inclusive solicitó el apoyo de la Policía del Estado, además del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional para que acudieran al complejo y dio parte al agente del Ministerio Público, además que como autoridad tuvo que fungir en calidad de primeros respondientes y en las primeras indagatorias es que nunca estuvo en juego ni existió disputa por el control del centro: “Más sin embargo un grupo muy reducido agredió por causas que hasta ahorita seria muy especulativo determinar el motivo de los hechos y eso le compete a la Fiscalía pero el caso es que sí hubo una agresión y la población enardecida en respuesta a lo que ellos consideraron algo injusto que las personas agredidas no tenían reportes de que causarán problemas al centro, reaccionaron violentamente con las consecuencias de algunos agresores fallecidos y cinco agresores inmovilizados por nuestro propio personal quedó en manos de la Fiscalía del estado la investigación” abundó el responsable de las prisiones José Antonio Pérez Juárez.

Por su parte el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que un agente del Ministerio Público se encuentra realizando las diligencias pertinentes para esclarecer el caso: “Hasta el momento se tienen contabilizados y parece que en esa cifra va a quedar siete personas que perdieron la vida, tres de estas por arma de fuego, cuatro por golpes, estamos hablando del aseguramiento de dos armas de fuego una de ellas al parecer de los calibres .380 y 5.7 milímetros y tentativamente a reserva de que así lo corroboren los peritos pudiera estar un artefacto explosivo de fabricación casera (bomba molotov) y derivado de la contienda que se presentó en la contienda del reclusorio irían dos personas lesionadas por arma de fuego y seis por golpes a reserva de que confirmáramos la veracidad de estos datos”.

Mientras que familiares de internos al darse cuenta de la situación por los medios de comunicación se trasladaron al complejo carcelario pero al llegar al ingreso principal fueron regresados por el personal de vigilancia, sin darles alguna explicación: "No nos han dicho nada venimos a ver qué es lo que había pasado pero no nos dejaron pasar y nos retacharon nos dijeron que no nos podían decir nada entonces vamos a esperar para ver qué es lo que realmente pasó, mi familiar está en el de sentenciados donde pasaron las cosas". También el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la entidad Alfonso Hernández Barrón se trasladó a este sitio para conocer de cerca lo sucedido y brindar información a los parientes de los convictos.

Uno de los internos fallecidos está identificado como “Netzahualcóyotl” quien era el jefe del auto gobierno del Centro de Readaptación Social (CRS) que está en manos del cártel de Sinaloa, sin embargo el extinto es identificado como que fue discípulo de José Luis González Valencia conocido como Don Chelo alias “El 77” que pertenecía al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al salir libre murió al enfrentarse con efectivos de la Marina en el 2017.