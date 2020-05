Se registra riña en Puente Grande

Por: Antonio Neri

Una riña se registró dentro del complejo carcelario de Puente Grande Jalisco dejando saldo de al menos tres custodios lesionados. La gresca se registró dentro del reclusorio de sentenciados ubicado en la carretera libre a Zapotlanejo a la altura del kilómetro 17.5 en el municipio de Tonalá. Dentro del complejo se desarrollaba un partido de fútbol entre convictos cuando salieron mal en los resultados y comenzaron los golpes. Enseguida los custodios intervinieron pero fueron recibidos a golpes e incluso testigos señalaron que se escucharon balazos. El saldo de manera extraoficial es de tres celadores heridos quienes fueron atendidos por los servicios médicos y se desconoce si hubo personas fallecidas.

Familiares de internos sorprendidos

Familiares de internos del Centro de Readaptación Social de Puente Grande que acudieron a dejar comida a internos se dijeron desconcertados sobre la riña registrada esta tarde.

Algunos de ellos dijeron que al llegar al ingreso principal fueron regresados por el personal de vigilancia, una de ellas señaló: "No nos han dicho nada, venimos a ver qué es lo que había pasado pero no nos dejaron pasar y nos retacharon nos dijeron que no nos podían decir nada, entonces vamos a esperar para ver qué es lo que realmente pasó, mi familiar está en el de sentenciados donde pasaron las cosas". Hasta esta tarde la Secretaría de Seguridad solo informó que hubo tres custodios y dos internos lesionados y todo se originó por el desacuerdo de en partido de fútbol.