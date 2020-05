Las ventas han bajado 60% en mercado Capilla de Jesús

Por: Giselle Soriano

Hasta un 60 por ciento han bajado las ventas en el Mercado Capilla de Jesús, ubicado en Guadalajara en la calle Garibaldi, debido a la contingencia por el coronavirus señaló Eduardo uno de los comerciantes, quien mencionó que solamente pueden vender alimentos: “Tienen prohibido venir a vender, por eso es que casi no hay locales y si te fijaste ahí hay como 5 nada más, uno que vende tacos, otro que está vendiendo cuestiones de limpieza y no sé si cositas del pelo por acá de este lado, pero no sé si ya les vayan a levantar la restricción y ya se puedan venir a trabajar”. Además mencionó que en cuestión de higiene, las personas sí traen cubrebocas y acatan las medidas contra el coronavirus.