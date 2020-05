Alcades de oposición a favor de deuda, dirigencias en contra

Por: Redacción W Radio

Alcaldes del PRI y Morena del interior del estado están a favor del crédito de 6 mil 200 millones de pesos que pidió el gobernador Enrique Alfaro, a través de comunicados diferentes coinciden en la necesidad de contar con este recurso para tener una base financiera, los presidentes municipales de Morena de los municipios de: Autlán de Navarro, Ayotlán, Cocula, Cuquio, La Barca, Pihuamo, y Teuchitlán señalan que requieren dar continuidad a obras de infraestructura que generan empleos y derrama económica, por ello piden a diputados y diputadas de Morena respalden la propuesta.

Sin embargo diputados de este partido (Morena) se han mostrado en contra aseguran votarán en contra

Los diputados de Morena estamos en contra de que se hipoteque el futuro de las familias Jaliscienses, cumple tus promesas de campaña @EnriqueAlfaroR #NoMásDeuda pic.twitter.com/zn8R1u9bGs — Diputados Morena Jalisco (@MorenaDipJal) May 22, 2020

Por su parte alcaldes del PRI que se encuentran en los municipios de: Chiquilistlán, Degollado, Ixtlahuacán de los Membrillos, Santa María del Oro, Talpa, Tecolotlán, Tizapán el alto, Tolimán, Tonaya y Yahualica, señalan que debido a la crisis que se atraviesa debemos actuar con responsabilidad y compromiso social, recalcan que como presidentes municipales tienen la responsabilidad de impulsar obras y brindar servicios que sus municipios exigen, hacen llamado a su bancada para que apoyen la aprobación del crédito.

Diputados del PRI externan estar en contra de contratar más deuda, señalan no es argumento lo que les vayan a dar de más a los alcaldes

Una vez más la Secretaría General de Gobierno de Jalisco presiona políticamente con amenazas a los alcaldes de nuestro partido, para exigirles que nos pidan votar a favor de su deuda. No daremos ni un paso atrás, no hipotecaremos el futuro de Jalisco. pic.twitter.com/BQ4eqTL4Sv — Mariana Fernández (@mariana_fdzr) May 21, 2020

Dirigencias en contra

El presidente del PRI en Jalisco Ramiro Hernández rechaza la deuda que está solicitando el gobierno del estado por 6 mil 200 millones de pesos porque no hay claridad en la deuda:“No podemos avalar una nueva deuda si antes, no se hacen esfuerzos para recortar y redirigir el gasto público. Nos preocupa, que con la contingencia sólo se quieran justificar las disposiciones de más recursos sin tener una propuesta clara de uso y destino de los 6 mil 200 millones, independientemente de lo que se propone para resolver los problemas de la crisis de Jalisco, debemos entender que esta contingencia tiene una connotación de carácter nacional y mundial que pone a prueba la capacidad de los gobiernos para superar las consecuencias”. Sobre los alcaldes dijo que están en su derecho en avalar la deuda que solicita el gobierno del estado ya que por el momento no cuentan con recursos y que es una decisión personal aunque no descartó que los están presionado.

Hugo Rodriguez presidente de Morena Jalisco también se muestra en contra del crédito: "El gobernador abusa, miente y está haciendo un asunto ilegal mañana viernes con los diputados de Jalisco tiene una deuda directa de 16.70, tiene una deuda contingente de 12.37 éstas dos deudas generan 29.07 en total, es importante que los diputados lo sepan para que conozcan la ilegalidad que cometerían si la aprueban". Señaló.

El PAN a nombre de su presidenta Faviola Martínez Martínez en un comunicado propone que se realicen modificaciones a los rubros del crédito como subsidios a los jaliscienses para el pago de su renta, hasta por 3 meses, se garantice el pago a los arrendadores de hasta un 60% de la renta que aportaron al SAT, crear un Ingreso Vital para Jalisco, el cual podría salvar millones de vidas de familias jaliscienses. Piden a la Comisión Ciudadana de Seguimiento y Vigilancia, integrada por ciudadanos, académicos y empresarios auditar el destino, aplicación y el uso de todos los recursos que ha solicitado hasta el momento el gobernador.