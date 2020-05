Acusan de madruguete en la tarifa del transporte público

Por: Giselle Soriano

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara, señala que respecto al transporte público desean pagar lo justo y que las acciones que ha realizado el gobierno de Jalisco no corresponden a tener un transporte digno, comentó el presidente de la FEU, Javier Armenta Araiza: "Durante el periodo del confinamiento a inicios de la segunda quincena de marzo ,al día de hoy se han autorizado a poco más de 50 rutas, el cobro de $9.50, rutas que antes cobraban $7 pesos. Desde nuestra opinión, lo consideramos un madruguete y ¿por qué es un madruguete? porque se ha autorizado más rutas en ese período que incluso desde que se dio el aumento hasta antes del inicio de la segunda quincena de marzo. Segundo: desde nuestra óptica, no hemos tenido disponible, desde el observatorio, por ejemplo la lista de cuáles rutas ya están autorizadas el día de hoy a $9.50”. Además comentó que este aumento afecta directamente a las familias en su economía asimismo señaló que no es viable autorizar el aumento de la tarifa en plena pandemia.

Piden contemplar transporte publico en reactivación económica

Ante la reactivación económica que plantea el gobierno de Jalisco, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta Araiza, señaló que la movilidad debe estar contemplada para que el transporte público sea realmente de calidad: “Quiero decirle desde aquí claro, al gobierno del Estado que nosotros y nosotras en la organización, si encontramos Rutas -Empresa que sí cumplan con las normas técnicas se los vamos a reconocer, digo los transportistas y los choferes que estén haciendo su chamba que cumplan la norma, lo vamos a reconocer, pero los que no, así cuando tomaron protesta los servidores públicos que les preguntaron cumplir y hacer cumplir la ley, queremos que si no cumplen la norma técnica, hagan cumplir la ley y se les revierta esa autorización para cobrar$9.50”. Además exigieron al gobernador a destinar recursos a la movilidad no motorizada y subsidios al transporte así como protocolos de sanidad y seguridad para evitar más contagios.