Alertan de charlatanes para obtener distintivo para comercios

Por: Redacción W Radio

El Gobierno del Jalisco exhorta a no dejarse engañar por gestores, para obtener la calcamonía distintivo de apertura de establecimientos, los trámites en el gobierno de Jalisco se realizan de manera directa, sin intermediarios, el distintivo se obtiene sin costo alguno y se realiza directamente por los interesados, la aclaración es luego de que han surgido publicaciones en redes sociales donde se invita a los dueños de giros comerciales que desean abrir sus negocios -a partir de junio a realizar el trámite para la obtención del distintivo a través de intermediarios, cobrando una cuota económica por el servicio, con el argumento de agilizar el proceso, se invita a la ciudadanía que no se dejen engañar por falsos gestores, las autoridades jaliscienses no han autorizado a ninguna empresa ni institución privada para realizar o gestionar los apoyos que el gobierno de Jalisco brinda como ayuda ante la pandemia.

El trámite para obtener el distintivo lo pueden hacer en https://sira.jalisco.gob.mx/ o en https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/