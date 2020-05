Trabajadores de reclusorios se manifiestan

Por: Víctor Ramírez

Trabajadores de todas las áreas de los reclusorios estatales denuncian hostigamiento laboral y falta de insumos de protección para los trabajadores de estas áreas de gobierno así como la falta de aplicación de protocolos de sanidad y eso generó ya el fallecimiento de cuatro trabajadores, señaló Héctor Sabino dirigente sindical independiente de reclusorios: “No hay el equipo necesario para la atención en lugares donde hay hacinamiento, no se tiene las medidas hospitalarias necesarias para atender a personas contagiadas por COVID dentro de los reclusorios. A nosotros como personal de las distintas áreas no nos proporciona ni siquiera en su momento, al inicio de esto darle cubrebocas a todos, hoy sí, cubrebocas y gel nada más. Cuando nosotros en un momento dado manejamos documentos el trabajo persona a persona con el ppl donde no tenemos un equipo que vendría siendo el mameluco completo, botas desechables, guantes, careta, googles”. Además piden que todos los trabajadores de los grupos de riesgo los dejen laborar desde su casa, lo cual no se ha hecho y los obligan a trabajar a pesar de tener enfermedades crónica degenerativas.