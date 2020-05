Continúan actos de discriminación a personal médico

Por: Redacción W Radio

Continúan actos de discriminación para el personal de salud que labora en la clínicas, como la negación de servicios de taxis de plataforma, la enfermera América Barragán de la clínica 180 del IMSS en Tlajomulco, cuenta su experiencia: "En este tema todavía lo hay, la semana pasada yo pedí un Uber y es la segunda vez que me pasa y no quiso meterse por mí me dijo que no, que para allá no, entonces es la discriminación y mala comunicación de cómo captan las cosas pero sí lo hay, todavía estamos en eso". Hace unos días la Secretaría de Gobernación reportó que van 47 agresiones contra el personal de salud en México, Jalisco es la entidad con más registros en un 15%, el sexo femenino es mayormente agredido, y además el IMSS ha registrado 21 agresiones al personal de enfermería en 12 estados.

Luego de que desde abril el gobierno de Jalisco implementó el transporte gratuito y exclusivo para el personal médico, para evitar sean agredidos o discriminados, la enfermera América Barragán señala que sí ha sido eficiente y seguro para que puedan trasladarse: "Pues ahorita por parte del gobierno tenemos lo que son los transportes ya que llegan hasta la 180 ya camiones que hicieron rutas para llevarlos para evitar estas agresiones, sí son muy efectivos y de mucha ayuda por la discriminación a nosotros mismos". Además recibieron un apoyo económico de 2 mil pesos.