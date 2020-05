Aún pueden registrarse para recibir apoyo al desempleo

Por: Redacción W Radio

Al momento el gobierno del estado ha entregado 95 mil 756 apoyos al desempleo de 5 mil pesos, la meta son 120 mil apoyos, el registro para acceder a éstos aún está abierto aunque no se garantiza su entrega porque muchos (ciudadanos ya registrados) están en espera de terminar todo el proceso, explica Verónica Jiménez directora de gestión de gobierno: "El registro sigue abierto, el gobernador dio la instrucción de que no se cerrará, al día de hoy tenemos 801 mil pre-registros y 424 mil registros, esas personas que ya están en periodo de revisión, hay que recordar que el proceso marca usuario y contraseña en ese proceso se queda mucha gente y luego viene un proceso en el que subes tus documentos para que sean revisados y enviados a cita, en ese proceso tenemos a otro tanto de gente, los apoyos no van a ser suficientes... hemos tratado de ser lo más transparentes posibles". Uno de los factores por lo cual el trámite no se agiliza es que los ciudadanos que empezaron el registro no revisan sus mensajes de texto, por ello no le dan seguimiento al proceso y no logran obtener el apoyo.

La página para registrarse es esta https://planprotege.jalisco.gob.mx/