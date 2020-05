Con cita revisarán protocolos de negocios

Por: Redacción W Radio

Será mediante citas como la Secretaría del Trabajo estará revisando a cada uno de los negocios no esenciales para que puedan abrir el 1 de junio, Marco Valerio srio. del trabajo en Jalisco explica que los comercios tienen que ir adecuando sus espacios, pero NO comenzar a trabajar hasta no tener la calcomanía de distintivo: "Estamos agendando para a la brevedad poder hacer las visitas, la gente tiene que ir acondicionando su espacio, no de iniciar las actividades económicas pero sí puede acondicionar y verificar que su espacio cumpla las características que se solicitan". Para acceder a la cita los dueños de negocios deben ingresar sus datos y bajar la carta compromiso en la página https://saaene.jalisco.gob.mx/. Los negocios esenciales que se mantuvieron abiertos desde el inicio de la emergencia sanitaria de COVID19 en Jalisco, no tendrán que recibir la calca de distintivo que se les otorga a los negocios ahora para que puedan abrir una vez que cumplieron todos los protocolos, aclaró Marco Valerio srio. del trabajo en Jalisco, sin embargo tienen que seguir con todas las medidas de sana distancia: "Las actividades esenciales van a recibir un distintivo de fase 0? no, el mismo acuerdo ya les daba la actividad, pueden ser inspeccionadas? sí". Los negocios que nunca cerraron y fueron calificados como esenciales son principalmente los de comida y relacionados a la salud como las farmacias.