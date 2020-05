Zacoalco se alinea a políticas estatales

Por: Víctor Ramírez

Ubicado a casi 100 kilómetros de Guadalajara, Zacoalco de Torres fue catalogado como uno de los llamados "Municipios de la Esperanza" al no tener un sólo caso de Covid-19 positivo ni sospechoso y esto se logró a las medidas preventivas impulsadas desde el principio como la sanitización de espacio públicos y aislamiento social obligatorio, pero no con esto van a exponerse a abrir negocios antes del 1 de junio ya que se van a alinear con las políticas emitidas por el Gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro, señaló el presidente municipal, Javier Jiménez: "Si pasan lo que nos está pidiendo el gobierno del estado que les otorga el sticker que le van a poner van a poder abrir, aquél que no, pues lo siento mucho pero no depende del presidente, tenemos que estar de la mano con el gobierno del estado, yo el federal que bueno me puso una palomita pero yo estoy disciplinado con el gobierno del estado que es quien me va a dar más apoyo a mi me ha apoyado". Dijo que por el momento realizan operativos para vigilar que esto se cumpla al pie de la letra y los negocios no esenciales en donde adelantaron la apertura, los elementos de la policía municipal los exhortaron a cerrar y hasta ayudaban a guardar la mercancía exhibida, tal es el caso de los famosos equipales.