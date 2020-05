En junio ya inician lluvias en ZMG

Por: Giselle Soriano

La temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara podría comenzar de acuerdo con la media histórica de años anteriores en el mes de junio, comentó la maestra Martha Diana Alcocer meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUCEI: “En Junio ya comienza la temporada de lluvias, este es un mes característico de nuestra temporada climatológicamente hablando de los datos que se tienen, es que comienza a partir entre 9 y el 15 de junio, si se comporta de acuerdo a la media. Es decir esperaríamos que inicie entre 9 y 10 en la región centro Valles y la región sur del Estado, avanzando hacia la región Altos Sur, altos Norte. Posteriormente la región Norte y finalizando su comienzo en la zona Costa, estas fichas se dan entre 9 y 15 , 15- 16 de junio". Además señaló qué hay una probabilidad de que aumenten las lluvias en la zona de la costa del estado de Jalisco, mientras que en la zona altos sur y norte, la lluvia estará por debajo de la lluvia.

Lluvias no empezaron en mayo como de costumbre

La temporada de lluvias no comenzó en mayo, aunque por las lluvias de hace unas semanas, la gente piensa que sí, pero será junio cuando inicie formalmente el temporal comentó Diana Alcocer, meteoróloga: “Este mes no es un mes de temporada de lluvias, sí se presentaron algunos chubascos, algunas tormentas a inicios de mes, pero sin embargo esto es normal, esto ocurre en otros años pero no es inicio de la temporada no es sinónimo de que haya iniciado la temporada, por eso hay que estar muy atentos a los medios oficiales ya que muchas noticias falsas dicen “ya inició la temporada”, y esto afecta severamente al sector agrícola”. Además señaló que es importante seguir las cuentas oficiales del radar doppler UdeG para estar atento a las condiciones climatológicas.