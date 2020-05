Piden se construya parque en terreno frente a Ciencias Forenses

Por: Víctor Ramírez

En contra de la instalación de un corralón del Gobierno del Estado y de cualquier tipo de desarrollo habitacional, habitantes del Fraccionamiento Revolución exigen que el terreno ubicado frente a Ciencias Forenses sobre la lateral de Lázaro Cárdenas se destine como un parque señaló Beatriz Lara presidenta de la asociación de colonos y Josué Moreno, otro de los vecinos: "Nada, no ha venido. Hemos tenido constantes visitas al ayuntamiento para saludar, visitar a la señora, no nos da cita su secretaria. Ahorita, si mal no recuerdo algunas especulaciones, ¿verdad? -Sí, desde hace 15 días. Hemos tenido este movimiento de tierras inusual, como dice la señora Betty. El ayuntamiento ha hecho este caso omiso. El día de ayer estuvieron obras públicas del ayuntamiento, porque tampoco ellos tienen conocimiento de este movimiento de tierras, fue lo que nos comentaron ellos aquí los vecinos, la especulación que se tiene es que posiblemente se traigan aquí el corralón del extinto IJAS”. Los vecinos señalan que hace más de 30 años se tiene el proyecto de este parque y no saben por qué no se materializó, pero sí se uso para depositar residuos de obras y de las explosiones de abril 1992.