Aprueban reforma a la ley de educación

Por: Luis Antonio Ruiz

Aprueban en el Congreso de Jalisco reformas a la ley educativa de Jalisco detalla la diputada presidenta de la Comisión de Educación Mara Robles Villaseñor quien además descarta que sea una copia de la ley Federal: “En esa modificación al artículo tercero constitucional se logró establecer el derecho a la educación como un derecho humano, esto es la gran cosa, porque esto significa que todos los valores de no discriminación por razón de género, de raza, de sexo de preferencia, sexo-afectiva, de religión, de salud, de todo, de todo, de todo deben desaparecer. Entonces no es que sea una copia, es que lo asumimos, evidentemente no podíamos controvertir porque es la constitución. Pero en segundo lugar nosotros estamos muy orgullosos porque recordarán que el Congreso del Estado propuso la incorporación de la educación para la vida en el artículo tercero constitucional, entonces el sueño de cualquier diputado: incluir algo en el artículo tercero constitucional y el estado Jalisco lo logró. Dos se aprobaron tres leyes secundarias: la Ley General de educación, la ley de las maestras y los maestros y la ley de mejora continua de la educación”. Esta ley entrará el vigor luego de ser publicada en el diario oficial del estado.