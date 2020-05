Realizan foro de alternativas y mecanismos de financiamiento a MiPyMes

Por: Giselle Soriano

Ya se cuenta con el 48% de las 500 mil MiPyMes a las que les fueron entregados 432 mil millones de pesos para el programa de diferimiento que se otorgó, comentó Luis Niño de Rivera presidente de la Asociación de Bancos de México en el Foro de Alternativas y Mecanismos de Financiamiento a MiPyMes ante los retos de la crisis del COVID-19: “El 36% , o sea 155 mil millones están orientadas a empresas que están dentro de CONCANACO SERVYTUR y de eso, el 20 por ciento va a MiPymes. En el programa de diferimiento que hemos otorgado ya tenemos el 48% de esas 500 mil mipymes en el programa de diferimiento y estamos trabajando muy estrechamente Connacional Financiera y Bancomex para seguir ampliando el crédito a las mipymes". Por lo que señaló que se encuentra trabajando con los diferentes gobiernos estatales , la iniciativa privada regional y la banca de desarrollo para unir esfuerzos y así echar andar las cadenas de valor locales dentro del T-MEC.

Turismo sector más afectado

Tan solo en el mes de abril se perdieron 555 mil empleos enfocados al turismo en México, comentó José Chapur, Vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, quien señaló que se ha visto devastado el poder adquisitivo de este sector: “Terminando la temporada alta coincidió con el COVID, así que eso ha significado una gran cantidad de desempleo por parte de los hoteles, sin embargo tenemos una gran cantidad, 75.-80% de empleos que había, son empleos formales de gente que ha sido reclutada, seleccionada, capacitada y tenemos que ver qué sigue con ellos”. Por lo que ve necesario por parte de los bancos un crédito de plan de trabajo para pagar energéticos así como nóminas y un mínimo de vencimientos de capital .

Durante el Foro de Alternativas y Mecanismos de Financiamiento ante los retos de la crisis del COVID-19, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que antes de la pandemia el financiamiento a MiPymes era insuficiente, por lo que es necesario ofrecer alternativas de apoyo: “Primero financiamiento, segundo generación de ingresos, diversificando su cartera de clientes e incentivando el uso de plataformas digitales. Tercero asesoría para la administración de recursos humanos y cuarto, capacitación el objetivo es que la empresa solvente muera por falta de financiamiento durante esta contingencia”. Además señaló que se estima que el 77% de MiPyMES podrían dejar de operar, mientras que 87% podrá perder ventas y clientes y el 25% se verá forzada despedir personal.

Gobiernos deben coordinarse

Para apoyar a las MiPyMes se ha propuesto un esquema de financiamiento bursátil para los créditos fiscales así como un fondo de inversión para etiquetar proyectos de infraestructura, comentó Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles en dicho foro: “De tal forma que el fondo este sea el que carga el proyecto, pague intereses a los inversionistas y el fondeo de proyectos se haga a través del mercado de valores, este es un esquema que funciona en todo el mundo, en muchas partes del mundo, funciona con esquemas de tasas preferenciales e impuestos, pero no es estrictamente necesario que funcione así”. Agregó que será primordial la coordinación entre los gobiernos locales, estatales y federales para que las Pymes no se vean tan afectadas.

Restauranteros no podrán pagar créditos en corto plazo

En el caso de los negocios de comida, no estarán listos para pagar los créditos otorgados por instituciones bancarias después de que termine la pandemia , mencionó el presidente de la Cadena de Restaurantes de México de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González: “Nuestros negocios no van a estar listos para poder pagar en ese momento porque no vamos a ver recuperar los niveles de ventas pre-crisis. Entonces qué pasa tenemos unos meses para diseñar esquemas o instrumentos que permitan a los restauranteros diferir o renegociar los pagos y podemos entender cuáles van a ser los nuevos niveles de ingreso y saber qué va a ser la nueva normalidad”. Por lo que acceder a proveedores de fondeo que tengan más flexibilidad en su régimen de capital, será la mejor opción para que las diferentes bancas recuperen su capital.

Es necesario que se trabaje para dar diversas ofertas de crédito para dar cuatro meses de sus ventas y con un mínimo de dos años y uno de gracia, para apoyar a las familias de las MiPyMes, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández Alonso: "Para quienes ha sido prácticamente imposible contar con el financiamiento, pero es necesario contar con la participación del gobierno federal mediante garantías de la banca de desarrollo que aseguren la obtención de los recursos necesarios y su muy rápida urgente dispersión, de esta manera apoyaremos a las familias a que sigan con su negocio". Sin embargo se estima que ante la contingencia por el coronavirus, el 80 % de los restaurantes en México se encuentran cerrados, mientras que el 5% no va abrir y más de 90 mil restaurante corren el riesgo no volver y se calcula que 100 mil personas han perdido su empleo.