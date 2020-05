Aprobarán extinguir servicios y transportes

Por: Luis Antonio Ruiz

Hoy se aprueba en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del estado la extinción de servicios y transportes por sus altos costos de operación, detalla el diputado presidente de la comisión Ricardo Rodríguez y será la Secretaría del Trasporte quien se encargue de la prestación del servicio: “Es una iniciativa en donde simple y sencillamente lo que hace ver, es qué es un organismo público descentralizado que ha venido funcionando con números rojos desde hace muchos años, que no es viable financieramente que siga operando, no pueden estar prestando el servicio de manera eficiente y además pues con recursos públicos se le tiene que está subsidiando lo que está proponiendo la iniciativa del gobernador es cancelar la empresa, extinguirlas y que sea la Secretaría de Transporte la que se haga responsable de la prestación del servicio”. La deuda que tiene este OPD con pensiones quedó liquidada.

Piden que esto no afecte el servicio

Tras la desaparición del OPD servicios y transportes el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional Gustavo Macías Zambrano hace un llamado para que no afecte el servicio del transporte donde se ofrecía el servicio: “Tenía las dos vías en las empresa: las rutas subrogadas pero también tenía el tema de rutas propias. No sabemos qué va a pasar si les van a entregar ya concesiones a los actuales subrogatarios hay que recordar que Servicios y Transportes pues cubre prácticamente todos los municipios del interior del estado a excepción de Puerto Vallarta y Autlán que lo cubría Sistecozome, pero el resto está cubierto con subrogado de servicios y transportes desconocemos y será parte de lo que vamos a pedir una vez que se turne la iniciativa". El diputado pide que no queden impunes las deudas que tiene este OPD.