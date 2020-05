Error abrir actividad en "Municipios de la Esperanza"

Por: Víctor Ramírez

Cómo una ocurrencia de las autoridades federales calificó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la denominación de los llamados "municipios de la Esperanza" ya que dijo es un grave error querer abrir a la actividad normal en estas demarcaciones por no tener casos de COVID-19, ya que eso los pone en situación de riesgo de contagios, por eso en la entidad no se aplicará esa medida federal irán los 125 municipios parejos, todos coludos o todos rabones: “Pero no podemos poner en riesgo sus vidas si haremos que la gente de la ciudad se vaya visitando se vaya a pasar unos días cuando existe el riesgo de que vaya gente contagiada y entonces se acabó este asunto. Yo digo, solo para dejar el registro, es un grave error abrir municipios de unos sí y otros no. Esa decisión en Jalisco no va a suceder ni se va a atender, en Jalisco las medidas que estamos diciendo son para todos los municipios”. Dijo que con esa denominación no se va a evitar que el virus pase a las fronteras geográficas entre municipios.