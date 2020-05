Quien no tenga protocolos aprobados no podrán abrir el lunes

Por: Víctor Ramírez

Sólo aquellos negocios que cuenten con su carta compromiso y sus protocolos podrán abrir sus puertas a partir del lunes 18 de mayo como parte de la fase cero del Plan de Reactivación Económica tras la pandemia de COVID-19 señaló el coordinador de desarrollo económico de Jalisco, Alejandro Guzmán: "En cualquier momento la autoridad municipal o estatal va a pasar a hacer inspección y ahí es donde tendrán que entregar lo que el compromiso no, estaremos trabajando para que la mayoría puedan hacer esta firma del compromiso, más allá de eso necesitamos que se cumplan los protocolos". Mientras que los hoteles sólo podrán abrir áreas esenciales y no se promueve el turismo, estas medidas se aplicarán de forma pareja en los 124 municipios, es decir todos coludos o todos rabones y no aplicará la denominación de municipio de la esperanza que tiene el Gobierno Federal.