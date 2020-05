En septiembre se espera pico más alto en ZMG

Por: Redacción W Radio

La sala situacional de la U de G estima que el pico máximo para la ZMG será en septiembre, y no el 13 de junio como señaló el secretario Hugo López Gatell en días pasados, la doctora Gaby Macedo integrante de la sala de situación explica el modelo que la universidad utiliza: "Nosotros no hemos identificado un reporte técnico que de manera detallada nos diga cuáles fueron las variables y qué modelo matemático fue el que se utilizó para decir que el pico máximo sería el 13 de junio nos haría falta más elementos, en particular hemos estado trabajando con un modelo epidemiológico que es el modelo SEIR con base en los análisis en esos modelos hemos identificado que estamos deteniendo el incremento en el número de contagios pero también se recorre el pico máximo vemos podemos que podría recorrerse hasta septiembre o un poco después". Asimismo explica que tener momento ACMÉ hasta septiembre no es un peor escenario, sino que significa un buen manejo del contagio y da posibilidad de brindar una atención adecuada hospitalaria.

La población en Jalisco ha mantenido 60 % de aislamiento, aunque en la ciudad vemos más movilidad de automóviles, sí se ha logrado contener el contagio de COVID19 y al tener el pico más alto en septiembre, lo que se busca en tener un equilibrio en las medidas señala Gaby Macedo integrante de la sala de situación de la U de G: "Esto no quiere decir que hasta septiembre tengamos que estar encerrados justamente por eso nosotros estamos analizando que se dé un equilibrio en estas medidas entonces como hace algunas semanas lo mencionó el rector una de las estrategias es recorrer las actividades de educación para que las actividades económicas se reanuden". Se analiza si el plan de reactivación económica de Jalisco coincide con el plan de reactivación económica nacional.