"No termina de llegar el apoyo de despensas", manifestantes

Por Giselle Soriano y Víctor Ramírez

Integrantes del movimiento Antorchista, se manifestaron afuera del palacio de gobierno de Jalisco para exigir a las autoridades la entrega de apoyos económicos y en especie para ayudar a las familias más vulnerables, señaló Luz María Luna, Dirigente de los Antorchistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara: “Esos programas no han sido consolidado, tenemos padrones de gente que es de antorcha pero también que no es de antorcha donde cubren con todos los requisitos, se registraron a tiempo y simple y sencillamente ese apoyo de los cinco mil pesos no ha llegado, no llega. Hay programas, por ejemplo de las despensas, donde se nos manda registrar a un lado, a un número de teléfono donde nunca contestan, donde se nos deja media hora esperando y jamás nos contestan las llamadas, donde luego se nos piden por parte de las autoridades un listado, que primero con CURP, luego con IFE, que luego separemos a los que son abuelitos y a los que no son abuelitos, nos lo cambian cada semana pero no termina de llegar el apoyo de despensas y es una situación”. Agregó que en : Ciudad Guzmán, Poncitlán, Zapopan, Villa Purificación y Pihuamo no han llegado los apoyos por parte de los municipios ni por el estado.

Piden salida de Alfaro, protestaron afuera de Casa Jalisco

Al grito de fuera Alfaro, alrededor de 100 personas entre comerciantes de Tonalá y de diversas asociaciones civiles se manifestaron en el exterior de Casa Jalisco para mostrar su rechazo a las medidas obligatorias implementadas por la emergencia sanitaria y el cierre de negocios no esenciales: "La finalidad es que se abran los negocios definitivamente exhibir a este gobernador su falta de ética su forma de gobernar que no es la correcta y hacer una reflexión a los ciudadanos, realmente este gobernador no nos va a atender pero sí creemos firmemente en la prensa que a través podamos expresar". Dijo que esta es la segunda ocasión en la que se manifiestan ya que muchos de los comerciantes tienen una situación precaria porque no pueden vender.