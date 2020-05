Reparten despensas a meseros de Gdl

Por: Giselle Soriano

Con motivo de apoyar a los meseros que radican en Guadalajara y se encuentran afectados por el COVID19, el sindicato de servidores públicos del ayuntamiento tapatío, junto con las regidora María Cristina Estrada y la sindico Patricia Campos se entregaron las primeras 150 despensas, comento la regidora Rocio Aguilar, presidenta de la comisión edilicia de desarrollo social, humano y participación ciudadana: “El gremio de los meseros sea atendido y sea con una despensa básica por todos los servidores públicos y los funcionarios que nos hemos unido solidarizándonos para apoyarlos mientras esté, está contingencia, debemos recalcar que también varios regidores también se están uniendo a esta causa así como coordinadores, directores y jefes de área, queremos abarcar más de mil apoyos a los meseros para que con sus familias salgan adelante”. Además se reiteró que los meseros serán acreedores a un curso online con valor curricular.

De acuerdo con José Miguel Leonardo Cisneros, secretario del sindicato de servidores públicos en el ayuntamiento de Guadalajara, se tienen aseguradas 600 despensas para apoyar al gremio de los meseros de Guadalajara: “Entonces hubo buena participación de los trabajadores de los servidores públicos, alrededor tenemos ya aseguradas 600 despensas, más todo lo que se pueda ir sumando de los mismos apoyos y aportaciones que sigan haciendo, como ya lo venía diciendo la regidora, los trabajadores, los funcionarios, los regidores y hasta el presidente municipal también si le quiere entrar, que aporte para que podamos apoyar a este gremio de los meseros”. Además señaló que esta despensa podría ser quincenal la cual contiene los productos de la canasta básica.

Meseros ven con buenos ojos el apoyo que recibieron de las despensas, esto debido a que no contaban ya con recursos económicos por la falta de empleo y paga en algunos trabajos, comentaron José Antonio mesero del hotel Aranzazu y Ulises Leal mesero de eventos: “Lo que pasa es que somos eventuales, nosotros trabajamos por evento, sí hay trabajo esta semana trabajamos, sino hasta que nos hablen por ejemplo: el salón fiesta Guadalajara; Todo ese tipo de salones nos hablan por semana, sabes que tenemos unos XV años y una boda mañana y una graduación y si no hay fiesta no hay trabajo y nosotros no ganamos”.

“Yo trabajo para el Hotel Aranzazú, ya tenemos dos meses que está cerrado y al parecer este mes también, entonces, nos dan esperanza de que el próximo mes pudieran abrir”. Además mencionaron que ha sido una época difícil ya que el coronavirus ha pegado fuertemente la economía de este este sector .