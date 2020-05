Muebleros ven complicaciones por COVID 19

Por: Víctor Ramírez

La cancelación de pedidos, falta de cobros y tener que afrontar el pago de salarios, cuotas al Seguro Social y otras obligaciones fiscales genera incertidumbre entre los empresarios muebleros ya que no tienen ingresos fijos debido a la pandemia de COVID-19, señaló el presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco AFAMJAL Abelardo Arreola: “Hemos tenido muchas complicaciones como cancelación de pedidos, retraso en cobro de cuentas por cobrar, problemas de flujo de efectivo, puesto que ya no contamos con ingresos y tenemos que enfrentar el cumplimiento de pagos de salarios impuestos, Infonavit, arrendamientos, etcétera. Las cosas se complican, no estamos trabajando, pero hasta hoy por la información que hemos tenido, por la vía de las encuestas se está privilegiando la negociación en las condiciones de trabajo, en el tema de despidos los números no son muy significativos, indica que los industriales del mueble estamos comprometidos con la gente con la economía del país". En la entidad hay más de 3 mil 300 empresas de las cuales el 57% están en la Zona Metropolitana, 100 son integrantes de la asociación y el 88% del total son microempresas.

Preparan tecno mueble

Los muebleros de Jalisco se alistan para poder llevar a cabo su edición número 32 del evento denominado "tecno mueble" en el que podrán ver los avances en la tecnología para este sector ofrecidos por más de 200 empresas que participarán entre el 19 y 22 de agosto de este año, si es que ya las condiciones de la pandemia de COVID-19 se los permite, explicó el presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, Abelardo Arreola: “Con la participación de más de 200 expositores nacionales e internacionales. los industriales y diseñadores de todo el país y de algunas otras partes del mundo encontrarán maquinaria de última generación , soluciones tecnológicas, nuevos materiales, herramientas, cabinas de pintura, abrasivos textiles y pieles para tapizado, laminados de PVC y tableros, entre otros muchos productos y servicios, dentro de los expositores de diferentes países tendremos a los fabricantes de maquinaria y equipo más vanguardistas del mundo, es decir el mundo de la tecnología para la transformación de la madera y la fabricación de muebles estarán en tecno mueble internacional”. Se tendrá expositores de México, Brasil, Alemania, Austria e Italia entre otros quienes traerán lo mejor de ellos en maquinaria, técnicas y diseños.