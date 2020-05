Ciclo escolar terminará en línea en Jalisco

Por: Redacción W Radio

En Jalisco el ciclo escolar terminará en línea, el gobernador Enrique Alfaro confirmó en un video a través de sus redes sociales que está descartado el regreso presencial al no haber condiciones para hacerlo. En Jalisco la movilidad escolar representa un 36% por ello se ha decidido no regresar a las aulas para evitar un aumento en los contagios de COVID19: "En Jalisco debe de quedar ya descartada la idea de que habrá un regreso a clases en este ciclo escolar, lo digo esperando tener una respuesta positiva del gobierno federal, pero la decisión aquí está tomada, no habrá regreso a clases".



Luego de la reunión que sostuvo esta mañana con el Gabinete de Salud Ampliado y con la participación de Ricardo Villanueva, Rector de la Universidad de Guadalajara, el mandatario jalisciense precisó que la próxima semana se podría presentar a la opinión pública la Etapa 0 de preparación para la reactivación del estado, la cual podría echarse a andar el 18 de mayo dando prioridad a los sectores más afectados, siempre que no signifiquen un riesgo sanitario y la evolución de la epidemia lo permita.



El Gobernador afirmó que los datos de los últimos días reflejan que la gente aflojó en el aislamiento, un factor que retrasaría la implementación del plan de reactivación:“Lo digo porque no voy a cambiar la posición que ha tenido el gobierno porque eso es lo que hemos acordado todos: primero es la salud y la vida, no hay cambio de posición en ese sentido, pero estamos cerca de cumplir esa parte de poder iniciar este proceso gradual de reactivación económica, ayúdennos en este último tramo, es un tramo decisivo, estamos haciéndolo muy bien y necesitamos no aflojar el ritmo”. Además dijo que el 18 sería el inicio de la etapa de ractivación económica en el estado: “Estamos cerca de iniciar este proceso, pero quiero ser insistente en eso: cerca de iniciar el proceso. Nadie puede imaginarse que en unos días más vamos a estar diciendo ‘ya se acabó y vámonos todos para afuera’. Eso no va a suceder. Lo que estamos haciendo es justamente el protocolo de cómo va a iniciar ese proceso de transición para reactivar la economía y para poder ayudar, para que la gente salga adelante a quienes han tenido que enfrentar una situación difícil”, indicó.